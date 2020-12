I Calendari, realizzati “dai bordigotti per chi ha Bordighera nel cuore” – come cita lo slogan-, hanno avuto infatti come finalità l’aiutare la Protezione Civile ad acquistare un nuovo mezzo di soccorso per continuare a svolgere la propria missione verso il prossimo.

“È stata indubbiamente un’iniziativa che ha avuto un successo tale da lasciarci senza parole – commenta il Presidente Axel Vignotto – con oltre 300 copie vendute, una ristampa e continui aumenti di tiratura. I calendari sono andati infatti più volte sold-out, e abbiamo dovuto creare addirittura una lista di prenotazione. Ciò dimostra sicuramente la fiducia e l’affetto dei nostri concittadini verso i ragazzi della Protezione Civile di Bordighera, e per la loro enorme forza di volontà.”

“La nostra missione è cercare di aiutare chi ha bisogno, sostenendo gli enti bordigotti a ciò dedicati. Se anche questa volta siamo riusciti a portare a termine con successo questo bellissimo progetto, ciò è dovuto sicuramente all’immenso lavoro dei ragazzi dell’Associazione, in particolare al vicepresidente Gianluca Gazzano, a Marzia Baldassarre, a Paolo Palmero, a Davide Mori, e a tutti gli altri, che si sono spesi enormemente e senza il cui contributo tutto questo non sarebbe stato possibile.”

“Grazie ancora una volta a tutti coloro che hanno effettuato una donazione, ricevendo il calendario!” – conclude Axel.

