Domani, mercoledì 30 dicembre, alle ore 15.00 nella Sala Trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra) conferenza stampa del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti per presentare i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria.

Sanità, domani la presentazione dei nuovi direttori Generali delle Asl in Liguria