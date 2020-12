A Genova gli agenti della Polizia Locale hanno soccorso una 14enne trovata svenuta su un muretto completamente ubriaca vicino alla sede del Consiglio regionale. La ragazzina, che aveva un tasso alcolico di 2,7 grammi, è stata portata al Galliera. Con lei c’era una amica di 17 anni che ha confessato che la giovane aveva bevuto rum e vodka. La madre sarà multata per l’ubriachezza della figlia.

