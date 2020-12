In provincia di Imperia aumentano gli alcolisti. Sono 70 i nuovi casi emersi che portano a 358 il totale dei casi seguiti in provincia. Sono 246 gli uomini e 112 donne. Otto gli alcolisti seguiti dai Sert della Asl tra ragazzi tra i 18 e i 24 anni. In Liguria l’81% degli uomini e il 60,7% delle donne consuma bevande alcoliche, come riporta Lorenza Rapini su “La Stampa”.

