Cari Amici, Care Amiche

siamo lieti di annunciarvi che il 18 gennaio 2021 ricorrerà il 50° anniversario di fondazione dello Judo Club Ventimiglia.

Visto l’importante traguardo raggiunto, il nostro desiderio sarebbe stato organizzare una grande festa in presenza, purtroppo la situazione generale legata alla pandemia non ce lo permette. Allora, prendendo spunto dal grande potere aggregativo dello Sport che unisce e ci spinge a superare barriere ed ostacoli, abbiamo pensato di organizzare una grande festa virtuale, tutti connessi anche se fisicamente lontani.

Quindi vi chiediamo di unirvi a noi per festeggiare il 50° anniversario dello Judo Club Ventimiglia, inviandoci un vostro breve messaggio video di auguri (via WhatsApp al numero 392 3464950 entro il 10/01/2020). Saremo onorati di pubblicarlo sui canali social dell’Associazione (Facebook, Instagram, sito web) e alla fine concluderemo con un brindisi virtuale per celebrare la storica ricorrenza.

Seppure questo anniversario ricorrerà nel momento più triste della storia dello Sport italiano, con l’attività di base forzatamente bloccata per effetto delle limitazioni alla pratica provocate dalla pandemia e senza dimenticare la devastante alluvione che ha messo in ginocchio la città di Ventimiglia lo scorso 3 ottobre, questo anniversario per noi vuol rappresentare uno sguardo al futuro, un segno tangibile della ripresa per continuare a vivere di sport, di emozioni, di passioni, per continuare a sognare, per questo lo slogan che abbiamo scelto è #goondreaming!

Ovviamente, non appena la condizione epidemiologica lo permetterà, organizzeremo la festa in presenza e saremo lieti di avervi nostri graditi ospiti per condividere la nostra gioia.

Quindi, se vi fa piacere, continuate a sognare con noi!

Vi ringraziamo per l’attenzione e aspettiamo i vostri contributi video.

Cordiali saluti.

Antonella Iannucci, Presidente dello Judo Club Ventimiglia