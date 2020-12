Dopo il passaggio nell’ultimo consiglio comunale (dove con orgoglio mi sono alzato in piedi e ho dichiarato “Questa pratica è così importante per il futuro di Ventimiglia che non la voterò con una ma con 2 mani alzate”) finalmente ci siamo… Il protocollo d’intesa è stato firmato, Ventimiglia avrà nel giro di poco tempo più di 1000 nuovi posti auto…. Il prossimo passaggio sarà per me ancora più importante…. Mi batterò con tutti i mezzi a mia disposizione per far sì che vengano fatte delle grosse migliorie e chi gestirà i futuri parcheggi dovrà farlo con attenzione verso i cittadini…. Ho già in mente alcune soluzioni che porterò all’attenzione di tutta la coalizione nelle prossime riunioni di maggioranza! Questo è l’inizio di un grande futuro e come consigliere comunale voglio dare il massimo su questa questione che da troppi anni è motivo di discussione in città….

Francesco Mauro (Fratelli d’Italia)