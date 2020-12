E’ morto a 80 anni ad Imperia il professore Claudio Baiocchi, noto ed apprezzato negli ambienti scientifici internazionali. Lascia la moglie Pia, i figli Angelo ed Elisabetta con Margit e Luca e i nipoti Lucia e Paolo. E’ stato docente all’Università di Pavia e di analisi matematica alla Sapienza a Roma, esponente dell’Unione dei matematici italiani e accademico dei Lincei, come ricorda Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Imperia, lutto per la scomparsa del noto matematico Claudio Baiocchi