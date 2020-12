Sulla base dei dati elaborati dall’Ufficio economico della Cgil Liguria, su fonti Inail, in provincia di Imperia gli infortuni mortali sono quintuplicati. Si è passati dai 2 del 2019 ai 10 di quest’anno. Il numero totale degli infortuni in provincia di Imperia è passato dai 2.136 del 2019 ai 2.138 di quest’anno, come riporta “La Stampa”.

