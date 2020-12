Dall’incontro è emersa una convergenza volta alla tutela dell’acquedotto. A tal proposito la Conferenza sarà a breve riconvocata, al fine di elaborare una mozione da presentare congiuntamente in occasione del prossimo Consiglio Comunale.​

Si è riunita oggi, presso il Palazzo del Parco, la Conferenza dei Capigruppo Consigliari del Comune di Bordighera; all’ordine del giorno il contenzioso in atto nei confronti di Rivieracqua.