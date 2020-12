“Noi siamo soddisfatti e quasi contenti” -esordisce cosi’ Sergio Scibilia, Presidente della AGB – per quanto è emerso dalla CIG di questi giorni tra Italia e Francia per il futuro della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo. Intanto dopo il 1970 si prospetta la dichiarazione della nuova convenzione tra i due Stati, la prima senza “danni di guerra” e dopo anni di beghe diplomatiche e dispettucci vari , con previsione di una maggiore sicurezza per chi deve viaggiare tra Liguria e Piemonte. La seconda è la volontà emersa di riparare i danni dall’alluvione Alex e riaprire la ferrovia al più presto, su tutto il tratto, non solo quello francese , finanziando gli interventi necessari . Per la AGB dopo 10 anni di battaglie , è una mezza vittoria, non quella finale ma sicuramente una buona giornata, dove finalmente si incomincia vedere un po’ di luce. Dopo gli anni del “Ramo Secco” di Moretti e Cota, dopo i freni messi dalla Francia sulla linea, dopo le interruzioni del servizio, dopo Alex , dopo tutte queste disgrazie penso che possiamo sorridere per una buona notizia. Abbiamo vissuto momenti dove la linea era considerata “Inutile”, “Abbandonata” , era un fantasma e nessuno la considerava. Oggi è la “Vita” e rimane l’unica infrastruttura per evitare l’isolamento del basso Cuneese con Liguria e Cote d’Azur.

Quindi un ringraziamento al Governo Conte, al Ministro De Micheli ,a tutti i Deputati/e del territorio , ai Sindaci liguri e piemontesi che stanno lavorando e stanno ottenendo successi. Grazie anche alle Regioni Piemonte e Liguria che sostengono questa causa . Oggi siamo felici e aspettiamo di vedere il resto del film sperando di avere azzeccato il finale . Mi raccomando nel frattempo , votate e fate votare I Luoghi del Cuore Fai e scegliete la Ferrovia delle Meraviglie, fino al 15 dicembre , che magai anche li’ , ci scappa un bel applauso .