Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, Giovanni Toti, Presidente alla Regione Liguria ha comunicato: “Le Regioni si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria. Le Regioni hanno inoltre valutato la possibilità di riaprire gli impianti sciistici per i soli ospiti degli hotel e proprietari di seconde case, in modo da dare una parziale compensazione agli impianti di risalita e alle località sciistiche”.

Correlati