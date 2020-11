Ci uniamo al dolore dei familiari ricordando con affetto l’amico GianLorenzo Bernini.

Per tanti anni è stato un punto di riferimento per i bambini e ragazzi della Polisportiva IntegrAbili che hanno partecipato ai progetti vela realizzati grazie al sodalizio con il Gruppo Lega Navale Sanremo. GianLorenzo, sempre con il sorriso e con grande empatia, accoglieva i piccoli velisti e li aiutava nella preparazione per salire sulle imbarcazioni per poi svolgere il servizio di assistenza con il gommone perché l’attività si svolgesse in sicurezza; all’occorrenza trainava le barchette in porto quando il vento calava, nei caldi pomeriggi estivi.

A nome di tutti i nostri atleti: “Grazie GianLorenzo, fai buon viaggio col vento in poppa!”

Polisportiva IntegrAbili Sanremo