Entro il 3 dicembre sarà emanato il nuovo Dpcm e il governo inserirà norme ad hoc per le notti di Natale e San Silvestro. Il coprifuoco a Natale e Capodanno potrebbe essere anticipato alle 21, ma restano possibili deroghe sulla messa della mezzanotte. Sugli spostamenti al vaglio la possibilità di spostarsi nelle regioni in fascia gialla tra parenti di primo grado. Per cene e cenoni potrebbe essere introdotto il numero chiuso “6 più 2”: i primi sono gli ospiti e i secondi la coppia padrona di casa, come riporta “La Stampa”.

