La Us Pistoiese 1921 ha interrotto il rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico della Prima Squadra, Nicolò Frustalupi, scegliendo come nuovo allenatore è Giancarlo Riolfo, 51 anni, che vanta una lunga esperienza in panchina. Al suo attivo ci sono le promozioni in Serie D con Imperia, Pro Imperia (che ha preso per mano dalla Prima Categoria) ed Argentina, una salvezza quasi insperata con il Savona in Serie C. Ha inoltre allenato Sanremese, Vis Pesaro e Sassari Torres. Nello scorso campionato di Serie C, ha allenato il Carpi, secondo nel girone e fuori ai play-off. Riolfo sarà affiancato dal preparatore atletico Simone Arceci e dal collaboratore tecnico Paolo Pantera. Resteranno al proprio posto gli altri membri dello staff, ovvero l’allenatore in seconda, Antonio Niccolai, il preparatore atletico Marco Coralli e il preparatore dei portieri Maurizio Biato. Riolfo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente Orazio Ferrari e del diesse Giovanni Dolci.

