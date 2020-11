Una donna di 25 anni ha partorito stamani in casa a Sanremo, grazie alle indicazioni che il 118 ha fornito per telefono al marito. La mamma, che ha dato alla luce un bambino, non ha fatto a tempo a raggiungere l’ospedale: dopo la rottura delle acque, il travaglio è stato veloce. Seguendo le indicazioni al telefono, la donna è riuscita a dare alla luce il bambino in sicurezza ed in seguito è stata portata in ambulanza in ospedale a Imperia.

