Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta, per quanto riguarda la viabilità “a farsi parte attiva nei confronti del Governo per ottenere un indirizzo chiaro in merito alla ricostruzione immediata del collegamento stradale attraverso il Colle di Tenda, per procedere ad una valutazione immediata di un piano di ripristino delle infrastrutture di collegamento e di eventuali nuove opere; perché sia garantita una tempistica certa attraverso un cronoprogramma delle azioni da porre in essere”. Per quanto riguarda il collegamento ferroviario il documento impegna la giunta ad agire presso il governo per “riaprire in tempi brevissimi il collegamento ferroviario tra Ventimiglia e Cuneo con l’esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza della tratta sia sul versante italiano che francese, a prevedere un rafforzamento significativo del numero delle coppie di treni attualmente in funzione e, infine, a procedere ad una valutazione anche di concerto con le autorità francesi sulla possibilità di in futuro prossimo utilizzo di treni alimentato a idrogeno sulla tratta francese e italiana”. Il documento, infine, chiede di istituire un tavolo con la partecipazione degli assessori con delega alle infrastrutture e trasporti fra Regione Liguria e Piemonte, Région Paca e Governo per seguire in modo congiunto l’avanzamento del ripristino dei collegamenti.

