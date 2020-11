Incidente di caccia mortale stamani a Genova Bolzaneto in zona Salita Brasile. Flavio Balladore, 58 anni, è stato raggiunto da un colpo sparato da un altro cacciatore ed è deceduto sul posto, sotto gli occhi del figlio con cui si trovava. Per i poliziotti della Squadra Mobile si è trattato di un incidente di caccia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta