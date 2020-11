Arrivano finalmente interventi che colgono la necessità di sostenere l’imprenditoria femminile e il contributo delle donne all’economia italiana. La Confartigianato di Imperia apprezza le misure contenute nella Legge di Bilancio a favore del lavoro femminile. “Molti dei provvedimenti previsti nella manovra – ha sottolineato Liliana Allaria, presidente di Donne Impresa Confartigianato Imperia – corrispondono a quanto il nostro Movimento ha ripetutamente sollecitato per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”.

In particolare, Donne Impresa Confartigianato valuta positivamente le misure riguardanti il Fondo per l’imprenditoria femminile e per le nuove aziende guidate da donne e gli impegni per consolidare l’attività delle imprese nei settori innovativi e per favorire gli investimenti nelle nuove professioni. “Significativi anche gli interventi di detassazione per l’assunzione di giovani e donne e quelli per la cura della famiglia ed il caregiver – ha aggiunto Liliana Allaria – che dovranno essere accompagnati da misure semplici e strutturali a sostegno delle lavoratrici e in modo particolare delle madri imprenditrici, per aiutarle a conciliare lavoro e famiglia. Tuttavia, va rimarcato che le positive misure per l’imprenditoria femminile indicate nella Legge di bilancio dovranno ‘scaricare a terra’ i loro effetti con procedure snelle. La semplicità e la rapidità di attuazione e la misurazione dell’efficacia dei provvedimenti sono condizioni indispensabili per sostenere davvero il contributo femminile all’economia italiana e colmare il gap rispetto agli altri Paesi europei”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524510.

