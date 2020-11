Stamani a Ventimiglia in corso Genova all’angolo con via Cabagni Baccini un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente. In moto stava viaggiando in direzione di Bordighera, quando è andato ad impattare contro un’auto che stava svoltando, finendo poi contro un’auto posteggiata. Il 48enne è stato trasferito in elicottero al “Santa Corona” di Pietra Ligure.

