Nuovo incontro on-line organizzato dall’associazione NOi4you, Sportello di ascolto e aiuto contro la violenza sulle donne.

Giovedì 19 novembre h 21 si svolgerà in diretta su piattaforma Zoom un incontro dal titolo “ se credi di non fare marketing ci sei dentro fino al collo”.

Cosa succede quando gironzoliamo su Facebook, guardiamo un sito web, installiamo una app, prendiamo un campioncino di prova, riceviamo una tessera fedeltà, o apriamo una mail?

LASCIAMO TRACCE…ovunque, basta saperle cogliere..

Una chiacchierata sul digital marketing e i vari meccanismi dietro agli acquisti delle persone per offrire il punto di vista degli addetti ai lavori e offrire la possibilità di svolgere acquisti più efficaci e soddisfacenti.

A cura della Dott.ssa Patrizia Sciolla con intervento della dott.ssa Serena Surace, web marketing specialist.

Ore 21 tutti collegati online su Zoom. ( qui di seguito il link gratuito per accedere)

Vi aspettiamo numerosi!!!!!

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/4561226237?pwd=aDhuUE9lR2Fmc1Y0UXp2aG9zbjR1UT09

Meeting ID: 456 122 6237

Passcode: 322721

Vi ricordiamo, come sempre, il numero di telefono sempre attivo 24 ore su 24:

334 9999304.