Pubblicheremo in seguito le dichiarazioni al termine dell’incontro

Si è tenuta questa mattina a Ventimiglia la riunione del Comitato Provinciale Sicurezza in presenza del Prefetto Alberto Intini e del Sindaco Gaetano Scullino. Presenti i comandanti delle forze dell’ordine cittadine e provinciali tema del giorno l’emergenza migranti.