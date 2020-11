Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio è stato ospite di “Un giorno da pecora” su Radio 1. “La possibilità che la Liguria diventi regione rossa? Non la prendo neanche in considerazione – dice – A oggi l’indice Rt secondo i nostri calcoli è intorno a 1,06-1,07, questa settimana sarà fondamentale per vedere l’andamento Se entro fine mese l’Rt scende sotto 1 e il numero di ricoverati comincia sensibilmente a scendere potremo chiedere al Governo di passare in zona gialla”.

Correlati