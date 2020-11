E’ tutto pronto. Domani alle ore 14:30, ASD Imperia sfiderà Città di Varese per il recupero della III° giornata di Serie D. Per le norme in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria, purtroppo, il ‘Nino Ciccione’ sarà chiuso al pubblico ma i tifosi potranno ugualmente seguire i nerazzurri su SportItalia. L’emittente nazionale trasmetterà la partita in diretta televisiva, con collegamento dalle 14:05, sui canali 60 Digitale Terrestre e 560 per vederla in HD.

A dirigere l’incontro Imperia-Città di Varese sarà il signor Filippo Colaninno della sezione di Nola, assistito dai signori Leonardo Umbrella e Vincenzo Russo entrambi della sezione di Nichelino.

Mister Lupo ha presentato la partita dicendo: “Sarà un impegno tosto. Il Varese, sulla carta, è la squadra più forte del campionato.” Non si ravvisano precedenti con la neonata Città di Varese e nemmeno con il glorioso Varese Calcio che nella sua storia aveva contato 7 stagioni in Serie A e 21 in B. Grazie all’enciclopedico blog ‘Imperia Calcio…storia di un amore’, si può riscontrare un doppio precedente contro una formazione varesina, la Ignis, risalente alla stagione 1972-73, con vittoria nerazzurra al ‘Ciccione’ grazie alla rete firmata da Renzi.

Lupo dovrà seguire la partita dagli spalti e così anche Federico Virga, entrambi fermati dal giudice sportivo per un turno. In panchina andrà il vice Matteo Fiani che potrà contare sul rientro di Pietro Minasso, alla prima chiamata stagionale. Ancora fermo Calderone, non rientrano nemmeno Sassari, Malltezi e Travella che hanno accusato delle noie fisiche.

Per la partita contro Città di Varese, i convocati sono 20:

Portieri: Trucco, Dani

Difensori: De Bode, Scannapieco, Fazio, Plaka, Malandrino, Gandolfo

Centrocampisti: Giglio cap., Sancinito, Terzoni, Gnecchi, Martelli, Kacellari, Fatnassi

Attaccanti: Capra, Donaggio, El Khayari, Minasso, Cassata