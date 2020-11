La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha accertato 3 violazioni della normativa anti covid. Due italiani sono stati sanzionati perché privi dei dispositivi di protezione individuale ed uno straniero perché si trovava fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo dopo le 22.

L’evolversi della situazione epidemiologica ed in particolar modo l’ingresso della Regione Liguria nella zona arancione ha reso necessario rimodulare i servizi già in atto e programmarne di specifici.

In particolare, nei prossimi giorni, all’esito di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e una Riunione Tecnica di Coordinamento del Questore, sono stati programmati specifici controlli interforze – con la partecipazione anche delle Polizie Municipali – nelle città di Imperia, Sanremo e Bordighera, oltre a quelli che già si svolgono su Ventimiglia anche in ordine all’emergenza migranti, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’ultimo DPCM e, nello specifico, il divieto di assembramento ed il rispetto della chiusura dei sevizi di ristorazione, abilitati solo alla vendita da asporto.

Sono inoltre in fase di elaborazione dei servizi che saranno disposti quotidianamente dal Questore e che vedranno coinvolte tutte le Forze di Polizia della provincia, con l’obiettivo di rendere i controlli in parola capillari e uniformi su tutto il territorio della provincia.

