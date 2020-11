L’amministrazione di Sanremo per la realizzazione del Palasport a Pian di Poma, punta a far partire i lavori a inizio 2021 per concluderli nella seconda metà del 2022. Al pianoterra dell’impianto, che costerà 16 milioni di euro, ci sarà spazio per basket, pallavolo, calcetto e pallamano, tribune da 800 sino a 1500 posti, due piscine, una grande per nuoto o pallanuoto e una piccola per l’acquagym, una palestra per il fitness, come riporta Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

