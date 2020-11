Catena di solidarietà a Imperia per gli animali del circo “Millennium” bloccato da giorni per la pandemia nella zona delle ex Ferriere. Il direttore artistico Derek aveva lanciato un appello per la mancanza di introiti. Per aiutare i cavalli, coccodrilli, serpenti e procioni sono state portate balle di fieno e paglia e c’è bisogno anche di pane secco e ortaggi, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

