A Ventimiglia i bambini che frequentano asilo ed elementari nella scuola di Santa Marta, in via San Secondo, dovranno restare a casa sino a lunedì 16 novembre. Nei giorni scorsi sono, infatti, risultate positive al Coronavirus quattro maestre ed una suora. I bimbi non saranno sottoposti al tampone, ma dovranno rispettare una quarantena di 14 giorni.

