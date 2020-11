In particolare, tra i temi affrontati, la realizzazione del progetto per la nuova Scuola Politecnica sulla collina dell’hi-tech agli Erzelli, dove ha già sede Liguria Digitale, l’azienda che costituisce il braccio informatico di Regione Liguria; la necessità di potenziare la sinergia tra l’Università e il sistema sanitario regionale e soprattutto con i due Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, gli Irccs Ospedale Policlinico San Martino e l’Istituto Gaslini. Il presidente Toti e il rettore hanno parlato anche della valorizzazione dei ruoli dei poli dell’Ateneo distaccati nelle province.

Primo incontro proficuo e fattivo questa mattina tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e il neo Rettore dell’Università degli Studi di Genova Federico Delfino. Durante il colloquio, avvenuto in video collegamento, il presidente, il sindaco e il Rettore hanno condiviso la volontà di proseguire e rafforzare la stabile, duratura ed efficace collaborazione tra Regione, enti territoriali e Università affinchè possa contribuire sempre di più anche ad un rilancio economico della Liguria.