Stamani la Polizia Locale ha organizzato servizi di controllo polizia locale, allo svincolo dell’A10 di Sanremo, sull’Aurelia, e in corso Imperatrice per verificare l’ingresso di automobilisti da Piemonte e Lombardia, regioni in zona rossa da cui è vietato uscire, e di francesi, anche loro in lockdown. Il transito è consentito solo per motivi di salute, di lavoro o di necessità. Chi non dovesse rientrare in questi casi rischia una multa da 400 euro.

