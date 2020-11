Amadeus in un video pubblicato sui social dopo la seconda puntata del programma dedicato alla selezione degli artisti per Sanremo Giovani, ha sottolineato i buoni risultati di ascolto per un programma in seconda serata. “Noi di AmaSanremo volevamo ringraziare soprattutto voi: il pubblico, 1.900.000 spettatori e il 10% di share. Per noi è un risultato incredibile e inaspettato”.

