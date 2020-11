Un uomo di 32 anni è morto stasera in un incidente sull’A10, tra Albenga e Borghetto Santo Spirito (Savona). L’uomo su una moto, poco dopo le 19, sarebbe stato investito da un’auto che viaggiava sulla stessa corsia. Ferita lievemente una donna di 54 anni che, forse per schivare il centauro, si è ribaltata con l’auto.

