Il Comune di Taggia ha elaborato un bando rivolto alle famiglie che sostengono spese affitto per la propria abitazione.

Il bando, che scadrà venerdì 20 novembre, è rivolto ai residenti titolari di contratto di affitto regolarmente registrato ed in possesso di ricevuta dei pagamenti effettuati. E’ possibile scaricare il testo di bando e della domanda di contributo direttamente dal sito del Comune di Taggia al link https://taggia.it/categoria-non-categorizzato/1550-

bando-per-la-concessione-di-contributi-per-il-sostegno-all-accesso-alle-abitazioni-inlocazione-buoni-affitto.html

L’ufficio settore Servizi Socio Educativi presterà la consueta assistenza per la compilazione delle istanze con le modalità indicate nel bando stesso. Sono altresì riaperti i termini per richiedere sostegno economico anche a fronte di morosità o di sfratto verificatisi nel periodo di emergenza covid-19.

“Riteniamo fondamentale continuare a sostenere in tutti i modi, per quanto ci sarà possibile, i nostri cittadini in un momento di grande difficoltà anche economica” commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni. Sono allo studio ulteriori iniziative che verranno comunicate nelle prossime settimane.

