A Sanremo, Giampiero G., 76 anni, in una palazzina di corso Matuzia, alla Foce, è stato ritrovato senza vita, con una ecchimosi al volto, in fondo alle scale di casa. Diverse le ipotesi che possono aver provocato la caduta: un piede messo in fallo mentre stava scendendo le scale o un improvviso malore che ha fatto perdere l’equilibrio all’uomo, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

