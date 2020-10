Giocavano d’azzardo in un bar a Sanremo senza indossare la mascherina e con distanziamento fisico inesistente. Dodici persone sono state sorprese in flagranza dai Carabinieri che hanno così disposto la chiusura per cinque giorni del bar “Serenella”, all’altezza della rotonda di Valle Armea, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

