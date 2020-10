L’indice Rt di trasmissione del coronavirus in Liguria aggiornato al 30 ottobre è di 1,35 e colloca la Regione nello ‘scenario 3’ con alta probabilità di diffusione del contagio. Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2 e 4 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono nello scenario 4, come riporta l’Ansa.

