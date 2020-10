A Sanremo arrivano le telecamere per individuare e multare chi entra con auto e furgoni nelle aree chiuse al traffico senza autorizzazione o negli orari non consentiti per il carico-scarico delle merci. Con le telecamere posizionate nel secondo tratto di via Matteotti, piazza San Siro, via Corradi, via Gioberti superiore e piazza Bresca/piazza Sardi, potranno essere multati i trasgressori, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

