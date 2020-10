Il Comune di Bordighera informa, in accordo con l'”Associazione Decima Musa” organizzatrice dell’ evento, che la manifestazione “Bordighera Dog Show” prevista ai Giardini Lowe per domenica 18 ottobre non avrà luogo, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, art. 1, dal titolo Misure urgenti di contenimento del contagio sull’ intero territorio nazionale, comma 6, punto i) il quale consente lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, richiedendo cioè che per tutta la durata dell’evento gli spettatori rimangano seduti. In funzione della natura del “Bordighera Dog Show”, a tutela dei cittadini e degli ospiti, non risulta prudente celebrare la manifestazione che avrà luogo in data da destinarsi.

Correlati