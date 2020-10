Un nuovo caso di Covid è emerso quest’oggi in uno degli istituti superiori della città di confine . Come previsto sono subito scattate le misure di tracciamento isolamento dei contatti dello studente

