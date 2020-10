Tre cadaveri sono stati trovati dopo il violento maltempo che ha colpito l’estremo ponente. Un corpo senza vita è stato trovato lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia. Non sono stati al momento ancora identificati gli altri due copri trovati stamani su due spiagge, a Ventimiglia e Sanremo. Si ipotizza che possano essere vittime del maltempo anche se non risultano finora persone disperse.

