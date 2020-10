Ventimiglia crolla albero in Via Veneto per il Maltempo danni alle auto in sosta

Ventimiglia un albero è crollato questo pomeriggio in Via Veneto nei pressi dei Giardini Tommaso Reggio. Danni alle autovetture in sosta in particolare una Smart è seriamente danneggiata. Sul posto il sindaco Gaetano Scullino che ha seguito le operazioni di sgombero dei Vigili del Fuoco



