Domenica 27 settembre al Golf degli Ulivi di Sanremo si è svolta la Coppa della Commissione Sportiva, una 18 buche quattro palle stableford. Coppa Commissione Sportiva Domenica 27 settembre 2020 18 buche 4 palle m.p. stableford 1° Lordo Lorenzo Guidotti – Filippo Anfosso 39 1° Netto Paolo Valsecchi- Fabio Marangon 46 2° Netto Giovanni Rivò – Marco Damonte Prioli 46 3° Netto Maurizio Del Torto – Alberto Bressani 46 1° Senior Luca Periotti – Roberto Cuccolini 46 Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre si terrà la Best 18 Golf Trophy 2020, una 36 buche stableford tre categorie.

