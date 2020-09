In Val Prino un uomo di circa 50 anni dopo essere stato lasciato dalla donna con cui aveva intrecciato una relazione, ha iniziato a perseguitare l’ex compagna. Telefonate ripetute, messaggi con cui ha invaso il profilo Facebook della donna, un crescendo che ha spinto i Carabinieri ad intervenire. L’uomo è stato arrestato per stalking ed è scattato il divieto di avvicinarsi ancora alla sua ex, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

