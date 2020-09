Per il match di domani Andrea Caverzan dovrà fare a meno degli squalificati Josè Espinal e Simone Allegro . Assenti anche i difensori Maurizio Alberti , Elia Ambesi e Francesco Boeri , il centrocampista Federico Allaria e l’attaccante Matteo Galiera .

Domani l’undici di Andrea Caverzan affronterà il primo impegno ufficiale della stagione 2020/2021 incrociando proprio il Pietra Ligure per il primo impegno di Coppa Italia . Fischio d’inizio alle 20.30 al “Giacomo De Vincenzi” di Pietra Ligure.

Per uno strano scherzo del destino il percorso dell’ Ospedaletti riparte proprio dall’ultimo match disputato il 23 febbraio scorso, prima dello stop ai campionati. Gli orange si erano imposti contro il Pietra Ligure quando ancora l’emergenza covid sembrava qualcosa di lontano, prima di quello stop forzato che ha condizionato una stagione destinata a passare alla storia.

Calcio, Pietra Ligure-Ospedaletti: domani il sera il debutto in Coppa per gli orange