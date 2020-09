A partire da domani, sabato 19 settembre, sarà aperto al pubblico il nuovo parcheggio di Parco Gorleri a monte del cimitero di Oneglia. L’apertura avverrà alle 11 con l’esecuzione del silenzio da parte del Maestro Fiorentino Serriello in omaggio ai defunti della Città.

