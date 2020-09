Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti nel consueto punto stampa quotidiano ha dato notizia di una maestra di scuola a Ventimiglia risultata positiva al tampone Covid 19 . Sono dunque partite tutte le procedure previste dalle regole per contrastare la diffusione del Coronavirus.

