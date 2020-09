Dopo il triangolare di Bra e un giorno di meritato riposo, i calciatori biancoazzurri della Sanremese oggi pomeriggio al Comunale si sono ritrovati per la ripresa della preparazione.

Lavoro atletico e tattico agli ordini di Alessio Bifini e del suo staff. Si è allenato regolarmente in gruppo Castaldo che in Piemonte non era sceso in campo per motivi precauzionali. A parte Pellicanó dopo la botta al ginocchio rimediata domenica contro l’Atletico Torino. Nulla di grave per fortuna per il giovane talento matuziano.

In attesa di conoscere il girone e il calendario del campionato di serie D questo è il programma della settimana: per domani è prevista una doppia seduta; giovedì pomeriggio al Comunale allenamento congiunto con la Juniores (a porte chiuse); venerdì pomeriggio, sabato mattina. Domenica probabile un altro allenamento congiunto con avversario da definire.

