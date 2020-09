Anche quest’anno gli operatori del Golfo dianese saranno tra i protagonisti di Aromatica (Diano Marina, 18-20 settembre). Grazie a Confcommercio Golfo dianese, negozi, ristoranti, bar e panifici saranno coinvolti nella festa dedicata ai profumi e ai sapori della Riviera ligure e si impegneranno in allestimenti e prodotti a tema con la manifestazione. Quello dell’associazione di categoria dianese è un invito aperto che conferma ancora una volta il grande interesse da parte del comparto turistico ricettivo nei confronti dell’evento che mette le eccellenze locali al centro dell’attenzione. La partecipazione dei commercianti racconta infatti l’animo più profondo di Aromatica: un evento possibile grazie alla collaborazione di tante realtà commerciali e turistiche di Diano Marina e del Golfo dianese, che hanno a cuore la valorizzazione del territorio.

In occasione di Aromatica 2020 gli operatori saranno coinvolti in vari modi: le vetrine dei negozi saranno allestite a tema, ricordando i profumi e i sapori della Riviera ligure, i ristoranti proporranno un piatto “Aromatico”, i bar saranno impegnati in una gara di cocktail da assaporare in uno speciale aperitivo “Aromatico” e i panifici confezioneranno prodotti da forno valorizzando l’impiego delle aromatiche all’interno delle loro ricette.

L’entusiasmo dei commercianti sarà come sempre il valore aggiunto di Aromatica, una vera e propria festa dei sapori che venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre sprigionerà un delicato profumo di Liguria nelle vie del centro pedonale di Diano Marina. Il programma si sta via via arricchendo di contenuti. Una delle novità sarà l’apertura serale (venerdì 18 e sabato 19) dell’area espositiva e ovviamente dei negozi del centro. Tutti gli aggiornamenti sono resi pubblici in tempo reale sul sito della manifestazione aromaticadianese.it e sui social.

Aromatica è la rassegna dedicata al basilico e alle erbe aromatiche organizzata da Gestioni Municipali SpA per conto del Comune di Diano Marina, con il patrocinio e la collaborazione di MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Prefettura di Imperia, Provincia di Imperia, Comuni del Golfo dianese, Associazione Nazionale Città dell’Olio e grazie al contributo di Arimondo (Pam e Eurospin), Banca d’Alba, Olio Raineri, Intesa Grandi Impianti, Impianti, RaveraBio, Caffè il Chicco, Acqua Calizzano.