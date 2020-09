La terza giornata di regata ha inizio con una visita ed una chiacchierata del presidente Francesco Ettorre con i coach della classe: grande saggezza e parole di semplificazione da parte del Presidente per il futuro della Vela Italiana.

Terzo giorno di condizioni non facili al Campionato Giovanile, organizzato dallo Yacht Club Sanremo e dalla Federazione Italiana Vela, con il prezioso supporto dello sponsor Kinder Joy of Moving.

Il comitato esce in mare quando il vento incomincia la rotazione della termica verso ponente e successivamente decide di far uscire i concorrenti, ma il vento fa fatica ad entrare.

Verso le tre finalmente un vento da 230 gradi sui 6 nodi da modo di far partire le due flotte , per poi calare, costringendo il comitato a ridurre i percorsi alla seconda bolina. Sempre dalla stessa direzione il vento risale portando a dare la partenza per la 5 prova ma senza alcun successo, il vento ricala ed il comitato decide di mandare tutti a casa.

Domani ultimo giorno del Campionato Italiano 420 senza flotte Gold e Silver ma comunque valido e con lo scarto acquisito con la quarta prova portata a termine.

Per le classifiche: www.yachtclubsanremo.it

