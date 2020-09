L’attività di controllo e prevenzione della Polizia di Stato vede anche quest’anno la presenza sul territorio, oltre che delle pattuglie della Squadra Volante, dei Poliziotti di Quartiere, autentica espressione del progetto “Polizia di Prossimità”.

Il progetto, particolarmente caro all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, rappresenta il frutto di una moderna concezione dell’attività di controllo del territorio, oggi giorno tesa sempre più a creare un legame con gli utenti, in quanto elemento imprescindibile per una Polizia di Stato al servizio del cittadino.

Nel corso degli anni, l’iniziativa ha permesso di instaurare una forte sinergia tra l’Istituzione e la cittadinanza e di ottenere risultati positivi, in termini di conoscenza delle problematiche della città, raccolta delle istanze e delle segnalazioni preziose al fine di orientare l’attività, incremento della percezione di sicurezza.

L’attenzione sarà rivolta in modo particolare ai più giovani, – onde vigilare, anche grazie ai rapporti con gli insegnanti e i Dirigenti scolastici, sulla fascia di età più vulnerabile rispetto a fenomeni quali consumo di alcol e sostanze stupefacenti, bullismo e cyber bullismo – nonché ai commercianti, categoria più esposta a reati predatori, che avrà nei Poliziotti di Quartiere un referente diretto per ogni segnalazione, istanza o bisogno (salvo ovviamente il numero unico di emergenza 112 NUE).

Tale approccio di lavoro si inserisce in una più ampia concezione di Polizia, oggi consapevole che l’attività di contrasto non è in grado da sola di arginare fenomeni che richiedono un cambiamento culturale, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione.

