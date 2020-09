Era stata chiusa tre anni fa per inagibilità dall’allora sindaco Enrico Ioculano (ora consigliere comunale di minoranza e candidato alle Regionali) e lunedì riaprirà. Sono stati infatti conclusi in tempo i lavori alla scuola Cavour che ospita Elementari e Medie nel centro storico di Ventimiglia che l’attuale amministrazione Scullino ha voluto fortemente riaprire dopo numerosi lavori al tetto, impianto elettrico ed idraulico che l’hanno nuovamente resa agibile. Anche le aule sono state ridipinte, rifatti gli infissi e sistemati i servizi igienici. Per la prima volta in provincia di Imperia, sono stati installati neon sanificatori che entreranno in azione nelle ore notturne.

Un impegno preso con i residenti di Ventimiglia Alta che è stato mantenuto ed ora i quasi 200 studenti del centro storico riavranno la loro scuola e potranno andarci a piedi senza dover scendere in centro come nello scorso anno scolastico.

